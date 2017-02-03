Masallar Antares’te canlanıyor

28 Ocak’ta başlayan ve 5 Şubat tarihinde sona erecek olan Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurt, Pamuk Prenses, Sindrella, Rapunzel ve daha birçok sürpriz masal kahramanı, Antares’in orta alanında kurulu Masallar Ülkesinde minik ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Antares’e gelen çocuklar, birbirinden eğlendirici etkinlikler, atölyeler, masallar, şarkılar, maskotlarla sömestrin tadını doyasıya çıkaracak, eğlenceye doyamayacak. Bütün çocukların ücretsiz olarak katılabildiği Masallar Ülkesi yarın Antares‘te sona eriyor.

Antares ayrıca karne sevinci yaşayan çocuklara eğlence kuponu hediyesi de veriyor. Hafta içi alışveriş fişleriyle danışmaya gelen Antares Kart sahipleri Rollingball Bowling, Antares Sanat Merkezi, Monkey’s Club, Lazer Arena, 9D Similasyon, Akülü Arabalar, Paintball, Goo-Kart veya Waterball ‘da geçerli oyun kuponları kazanıyor.