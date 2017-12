MASFED’ten Bahçeli’ye ziyaret

Araç ticaretini standarda kavuşturup kurumsallaştırmanın öncelikli hedefleri olduğunu söyleyen Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, “Otonomi hızlı büyümesini sürdürüyor; şu an günlük 11 bin ziyaretçi ağırlayacak, günde 9 bin araç giriş çıkış yapacak ve aynı anda 12 bin araç sergilenebilecek kapasitede. Sıfır ya da 2. el araç almak isteyenler, kapı kapı gezmek yerine aradığı her marka ve model aracı aynı çatı altında, bir arada bulabiliyor” diye konuştu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, “Gelişmeleri yakından takip ediyor, sektöre ve ekonomiye katkılarınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Ülkemizi ileri taşıyacak her çalışma çok kıymetlidir” şeklinde konuştu. Klasik otomobil tutkunu olduğu bilinen Bahçeli, en kısa zamanda Otonomi’yi ziyaret edeceğini kaydetti.