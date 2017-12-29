Mavi Masa 1.5 milyon kişinin sorununu çözdü

Başkent'in 7/24 saat esasına dayalı çalışan çözüm masası Mavi Masa’ya vatandaşların ilgisi de yoğun. Her türlü sorunu yerinde çözmeyi amaçlayan masaya son bir ayda gelen çağrıların büyük çoğunluğunu ise, ‘Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’yı tebrik’ ve ‘24 saat kesintisiz ulaşım için teşekkür’ mesajları oluşturdu.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BAŞVURU

Kent yaşamıyla ilgili her türlü görüş ve talebin çözüme kavuşturulduğu Mavi Masa, 100’ün üzerinde uzman personeli ve günlük ortalama 7 bine ulaşan çağrı kaydıyla hizmet veriyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Mavi Masa’ya; yeni nesil e-belediye yapılanmasıyla da yerelde örnek olarak gösteriliyor. Telefon, yüz yüze, online, e-posta, twitter, facebook, whatsapp, mobil uygulama ve e-devlet’in de aralarında bulunduğu 18 ayrı kanaldan ulaşmak mümkün. Mavi Masa çatısı altında ayrıca ASKİ, ambulans, cenaze gibi hizmet birimlerine ilişkin çağrılar da çözüme kavuşturuluyor. Ankara’da Büyükşehir Belediyesi ve Halkla İlişkiler Bankosu ve Sıhhiye ofisi başta olmak üzere Batıkent ve Kızılay metro istasyonlarıyla 5 ayrı noktada halkın sorunlarını çözmek için yüz yüze temas kuruyor.