Mebuskent’te teslimler başladı

Ankara’nın yeni gözde yerleşim yerlerinden Batıkent Çakırlar’da hayata geçirilen Mebuskent projesinde, konutların teslimi başladı. Mebuskent’i yapan Aymor Grup’un Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Ayhan’ın verdiği bilgiye göre, projede konutların tüm iç işleri de tamamlanırken, çevre düzenleme çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi. Konut sahiplerine anahtarlarının teslim edilmeye başladığı proje, 332 villa ve 10 bloktaki 602 daire olmak üzere toplam 934 konuttan oluşuyor. Ankara’nın en prestijli konut projelerinden Mebuskent’te her kesimin ihtiyacını karşılayacak 2+1, 3+1, 4+1 daire ve tamamen bağımsız, bahçeli villalar yer alıyor. “Şehir içinde koca bir şehir” konseptiyle hayata geçirilen Mebuskent, toplam 4-5 bin kişilik bir nüfus barındıracak.

Güzel bir yaşam alanı ortaya çıktı

Kürşat Ayhan, ülke ekonomisinde yaşanan sıkıntılara ve bürokrasiden kaynaklanan aksamalara rağmen “tam gaz” çalışmaya devam ederek Mebuskent’i tamamladıklarını belirterek, “Bu yaz insanların dairelerine oturabilmesi için elimizden geleni yaptık ve çok güzel bir yaşam alanı ortaya çıktı. Artık son aşamadayız. İnsanlar evlerini telsim aldıklarında gönül rahatlığıyla oturabilecekler” dedi.