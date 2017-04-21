Mebuskent’te yeşil atağı

Mebuskent’i hayata geçiren Aymor Grup’un Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Ayhan’ın verdiği bilgiye göre, site içi peyzajda dikimine başlanan ağaçlar en az 3 metre uzunlukta. Dikilen ağaçlar içinde mavi ladin, mavi selvi, leylandi, çınar, meşe, sofora, akasya, akça ağaç, dış budak gibi çok çeşitli türler yer alıyor. Bu arada ağaçlandırma ile eş zamanlı olarak site içi yollar ve otopark alanlara kilitli parke taşı döşenmeye de başlandı.

Ankara’nın yerleşimde yeni cazibe merkezi Batıkent Karacakaya bölgesinde gerçekleştirilen Mebuskent, Türkiye’nin en büyük yeşil alana sahip marka projesi olma özelliğini taşıyor. “Şehir içinde koca bir şehir” konseptiyle hayata geçirilen ve 4-5 bin kişilik nüfus barındıracak proje, 388.000 metrekarelik bir alan üzerine kuruluyor. Bunun da yüzde 87’sini yeşil alan ve sosyal yaşam alanları oluşturuyor. Başka deyişle Mebuskent’te beton alanların payı sadece yüzde 13’te kalıyor

Kürşat Ayhan, Mebuskent’te yer alan 10 bloktaki 652 daire ve 332 villada 984 ailenin yaşayacağını belirtirken, “Aile başına 25 ağaç düşecek. Mebuskent’te oturacak her ailenin küçük bir korusu olacak” dedi. Ayhan, özellikle inşaat alanı içinde kalan bağı bozmamak için bazı binaları kaydırmayı tercih ettiklerini söyledi.