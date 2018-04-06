Mehmetçiğe dualarla destek

14 Kurs Merkezindeki kursiyerlerin oluşturduğu dua zincirinin nihayetlendirildiği program Kur’an Tilaveti ile başladı. Ardından Keçiören Müftülüğünde görevli Vaiz Şaban Anuştekin ve salondakiler kahraman Mehmetçik için dua ettiler.

ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ

“Allah yolunda öldürülenlere ölüler” demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz hissedemezsiniz.” ayetini hatırlatan Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Mehmetçiğimiz bu ülkenin bekası için hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız dışında kahramanca mücadele ediyor. Bu ülkenin ne kadar güçlü olduğunu ve asla bölünmeyeceğini 15 Temmuz’da da, Afrin’de de gördük. Bu millet, büyük bir millettir ve söz konusu vatansa herkes canını ortaya koyar. “Tek devlet, tek millet, tek vatan ve tek bayrak” için hepimiz şehit olmaya hazırız. Şehitlik en yüce mertebedir. Peygambere komşu olmaktır. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, 15 Temmuz’da, Cerablus’ta, Afrin’de ve terörle mücadele kapsamında canını veren kahraman şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum” dedi.