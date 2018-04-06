Mehmetçiğe dualarla destek
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak›ın eşi Hatice Ak, Keçiören TOGEM Başkanı Dr. Ayten Aydın’ın katıldığı ve Çaldıran Zümrüt Yaşam Alanında düzenlenen programda Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) kursiyerleri tarafından okunan hatimlerin, Yasinlerin ve çekilen Salavatı Şeriflerin duası yapıldı.
14 Kurs Merkezindeki kursiyerlerin oluşturduğu dua zincirinin nihayetlendirildiği program Kur’an Tilaveti ile başladı. Ardından Keçiören Müftülüğünde görevli Vaiz Şaban Anuştekin ve salondakiler kahraman Mehmetçik için dua ettiler.
ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ
“Allah yolunda öldürülenlere ölüler” demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz hissedemezsiniz.” ayetini hatırlatan Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Mehmetçiğimiz bu ülkenin bekası için hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız dışında kahramanca mücadele ediyor. Bu ülkenin ne kadar güçlü olduğunu ve asla bölünmeyeceğini 15 Temmuz’da da, Afrin’de de gördük. Bu millet, büyük bir millettir ve söz konusu vatansa herkes canını ortaya koyar. “Tek devlet, tek millet, tek vatan ve tek bayrak” için hepimiz şehit olmaya hazırız. Şehitlik en yüce mertebedir. Peygambere komşu olmaktır. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, 15 Temmuz’da, Cerablus’ta, Afrin’de ve terörle mücadele kapsamında canını veren kahraman şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum” dedi.
KEÇMEK tarafından düzenlenen “Hatimler ve Dualarla Mehmetçiğimize Manevi Destek” programı ile eller semaya Mehmetçik için açıldı.
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