Metromall’den kadınlara özel film keyfi
13 Şubat 2018’de başlayan ‘’Kadınlar Matinesi’’ kampanyası ile Metromall Alışveriş Merkezi’ne gelen tüm kadınlara Cinemaximum’da ilk iki seans ücretsiz film gösterimi yapılıyor.
Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bu proje ile birlikte Metromall Alışveriş Merkezi ilklere imza atmaya devam ediyor. Ankara’nın ilk Türkiye’nin en büyük üstü açılabilen alışveriş merkezi olan Metromall AVM, zengin karma markası, ulaşım kolaylığı ve açık havada alışveriş keyfini ziyaretçilerine sunarak unutulmaz bir alışveriş deneyimi yaşatıyor.
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