Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Mevlana Keçiören’de konserle anıldı

Keçiören Belediyesi, Hz. Mevlana’nın 743’üncü vuslat yıl dönümü nedeniyle yaptığı etkinliklere bir yenisini ekledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Keçiören’de “Mevlana’yı Anma Konseri” verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Necip Fazıl Sahnesi’nde gerçekleştirilen konsere Keçiörenli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Solistler Hasan Öztürk, Turgay Coşkun ve Pelin Çetin’in de sahne aldığı konserde koro, birbirinden güzel ilahiler ve tasavvuf musikisi eserlerinden oluşan repertuarı ile gönülleri fethetti.

Belediye Başkanı Mustafa Ak, Mevlana’nın sadece Türkiye’de değil, dünyadaki tüm Müslümanlar tarafından tanındığına dikkat çekerek, “Tevhit anlayışıyla İslam’ı kavrayan Mevlana, gerçek bir Müslüman ve Peygamber aşığıdır. Ankara Devlet Türk Halk Müziği korosu sanatçılarına verdikleri bu güzel konser için teşekkür ediyorum” dedi.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Işık: 'Etkisiz hale getirilen terörist sayısı PKK'da 9 bin 500'ü geçti'

Bakan Işık: "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı PKK"da 9 bin 500"ü geçti"

Donmak üzere olan kuğu kurtarıldı

Donmak üzere olan kuğu kurtarıldı

Su böreği için kuyruğa giriyorlar

Su böreği için kuyruğa giriyorlar

Teröristlerin menfeze tuzakladığı patlayıcı etkisiz hale getirildi

Teröristlerin menfeze tuzakladığı patlayıcı etkisiz hale getirildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA