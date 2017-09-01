Mezarlıklarda bayram önlemi

Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenli ve rahat bir mezarlık ziyareti gerçekleştirebilmeleri için vatandaşlar araçlarıyla 5 ve 6. kapıdan giriş-çıkış yapabilecekler. 2. kapıyı ise sadece engelli belgesi olan araç sürücüleri kullanabilecek.

KİOSKLARLA BÜYÜK KOLAYLIK

Büyükşehir Belediyesi, özellikle Başkent’te defin işlemlerinin yükünü taşıyan Karşıyaka Mezarlığı’nın genişliği ve defin alanları arasındaki uzaklığı dikkate alarak, özel araçları olmadan yaya olarak gerçekleştirilen mezar ziyaretinde bulunan vatandaşlar için de ring seferleri düzenleyecek. Normal günlerde ring yapan Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’ne ait 4 midibüs sayısı Kurban Bayramı’nda 8’e çıkarıldı. Başkent’teki mezarlıklarda bulunan MEBiS ‘Mezarlık Bilgisayar Sistemi’ vatandaşlara aradığı mezarı bulmasında kılavuz oluyor. Karşıyaka, Cebeci Asri, Ortaköy ve Sincan mezarlıklarının büyüklükleri dikkate alınarak, mezarlık girişlerinde yerleştirilen MEBiS ‘Mezarlık Bilgi Sistemi’nde yer alan Kiosklar sayesinde vatandaşlar, yakınlarının bulunduğu mezarı, en kısa yolu harita çıktısı alarak kolaylıkla bulabiliyor.