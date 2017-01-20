MHP Ankara Kızılay’a kan bağışladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı’nın Şehit Trafik Polisi Fethi Sekin anısına düzenlediği Trafik Etkinliği Haftasında, başta İl Başkanı Fatih Çetinkaya olmak üzere teşkilat üyeleri, Kızılay’a kan bağışında bulundu. Çetinkaya, Kızılay’a kan bağışında bulunarak sosyal sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirterek başta parti yönetimi olmak üzere teşkilatlardan kan bağışına büyük ilgi gösterilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.