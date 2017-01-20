MHP Ankara Kızılay’a kan bağışladı
MHP Ankara İl Başkanlığı üyeleri, İzmir Adliyesindeki terör saldırısında şehit olan trafik polisi Fethi Sekin anısına düzenlenen Trafik Etkinliği Haftasında kan bağışında bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı’nın Şehit Trafik Polisi Fethi Sekin anısına düzenlediği Trafik Etkinliği Haftasında, başta İl Başkanı Fatih Çetinkaya olmak üzere teşkilat üyeleri, Kızılay’a kan bağışında bulundu. Çetinkaya, Kızılay’a kan bağışında bulunarak sosyal sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirterek başta parti yönetimi olmak üzere teşkilatlardan kan bağışına büyük ilgi gösterilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
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