Millet için Cumhurbaşkanlığı
AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, partililerden referandumda dikkatli çalışmaları konusunda uyararak, “Cumhurbaşkanlığı sistemini milletimiz için, istikrar için istiyoruz” dedi.
AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, Pursaklar’da gerçekleştirilen ilçe danışma meclisi toplantısında, “Cumhurbaşkanlığı sistemini milletimiz için istiyoruz” ifadelerini kullandı.
AK Parti Pursaklar İlçe Danışma Meclisi Toplantısına katılan İl Başkanı M. Nedim Yamalı, referandum sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Referandumda AK Parti bayrakları ve parti sloganlarının kullanılmayacağını açıklayan Nedim Yamalı, “Bizler Anadolu Müslümanlarının özgürlük ve adalet mücadelesinin bugünkü temsilcileriyiz. Cumhurbaşkanlığı sistemini milletimiz için, istikrar için istiyoruz” dedi.
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