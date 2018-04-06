Milli gurur E-Berk’in başarısının sırrı: Yenilikçilik

Tünel Açma Makinelerinin üretiminin 7 ülkenin tekelinde olduğunu, ürettikleri yerli makineyle bu tekeli kırdıklarını belirten E-BERK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, amaçlarının dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu söyledi. AR-GE çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Özüdoğru, “E-BERK’in Türk ve uluslararası projelerde başarılı olmasının tek nedeni vardır, o da Yenilikçilik” dedi. Ürettikleri Tünel Açma Makinesi’nin dünyadaki yansımalarını anlatan Özüdoğru, sorularımızı yanıtladı.

BÜYÜK BİR İLGİ GÖRDÜ

- E-BERK, kendi üretimi olan ilk tünel açma makinesi yaparak Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı. Dünyada bunun yansıması nasıl oldu?

Bu konuda yurtdışında herhangi bir tanıtım yapmadık. Ancak yine de E-BERK’in ilk Türk malı Tünel Açma Makinesi’ni üreterek Türkiye’yi yeryüzünde bu makineleri üreten 8. ülke yapması, beklediğimizden daha çok ilgi meydana getirdi. Örneğin kazısız teknolojiler konusunda uluslararası en önemli yayın olan Trenchless International bunu haber yaptı. Bunun yanı sıra hem yurtiçinde hem de yurtdışında katıldığımız sergilerde, kurultaylarda sergi alanımıza gelip bu konuda bilgi isteyenlerin sayısı bizi de şaşırttı. Biz bu ilgiyi şuna bağlıyoruz; şimdiye dek Tünel Açma Makinesi üretimi gelişmiş 7 ülkenin tekelindeydi. Çok güzel Türkiye pazarına ve uluslararası pazarlarda satış yapabiliyorlardı. Şimdi Türkiye de üretmeye başlayınca, Almanya, ABD gibi üretici ülkelerin kuruluşlarında bir kaygı, gelişmekte olan ülkelerin tünelcilerinde de heyecan yarattık.

YERLİ MAKİNEYLE TEKELİ KIRDIK

- Tünel açma makineleri için Türkiye dışarıya bağımlıyken, E-BERK tünel açma makinesiyle bunun önüne geçmeye çalışıyor. Bu konuyu değerlendirebilir misiniz?

Ülkemiz, tüm gelişmekte olan ülkeler gibi, hızla kentleşen, bunun sonucu olarak da ortaya çıkan altyapı açığını kapatmak için çalışan bir ülke. Bu açıdan, altyapısını büyük ölçüde tamamlamış gelişmiş ülkelere göre çok daha fazla tünel yapımı var ülkemizde. Ne yazık ki, Türk tünelcilik pazarı büyük ölçüde gelişmiş ülkelere bağımlı durumda. Ülkemizde 2002 yılından bu yana, E-BERK ile Türkiye Tünel Açma Makineleri için kesiciler ve yedek parça üretimi yapılıyor ve bu alanda uluslararası tanınan bir kuruluş.

Ancak şimdiye dek Tünel Açma Makinelerinin üretimi 7 ülkenin tekelindeydi. İşte ürettiğimiz ilk yerli makineyle bunu kırdık. Her yıl yaklaşık 250 milyon Avro kaynak, tünel açma makineleri ile ilgili olarak yurtdışına akıyor. Amacımız, önce bunun önüne geçmek. Bu da ancak ülkemizdeki tünel yapım yüklenicilerinin hem teknoloji hem de fiyat olarak çok rekabetçi olan ürünlerimizi yeğlemelerinden geçiyor.

- Dünya pazarında büyümeye devam ediyorsunuz. Dış dünyadaki tepkiler nasıl?

Türkiye pazarına çok önem veriyoruz. Özellikle Tünel Açma Makinesi’nde önceliğimiz yurtdışına bağımlılığı azaltmak, ama sonra da kesicilerde ve yedek parçalarda uluslararası alanda yakaladığımız başarıyı, makinelerde de yinelemek.

Şu anda, özellikle kesici ve yedek parçalarda, uluslararası pazarlarda baskın olan kuruluşların huzurunu kaçırmış durumdayız. Bizi artan ölçüde kendilerine karşıt olarak görüyorlar. Eskiden yalnızca Türkiye’de karşılarına birkaç yerde çıkardık. Şimdi ise yeryüzünde 24 ülkede yenilikçi ürünlerimizle onlardan pazar payı kapıyoruz. Girdiğimiz ülkelerin sayısını önemli ölçüde arttırmak için özel bir Uluslararası Satış Takımı kurduk. Bu takımda İngilizcenin yanı sıra Çince, İspanyolca gibi dilleri anadili gibi konuşan çalışanlarımızla yeni pazarlara açılıyoruz.

- Yurt dışında fuarlara katılıyorsunuz. E-BERK’e karşı olan ilgiyi nasıl değerlendirirsiniz? Hem Türkiye’den hem de dünyadan beklediğiniz ilgiyi bulabildiniz mi?

Yurtdışında özellikle tünelcilik ve yapımcılıkla ilgili sergilere, kurultaylara sponsor ya da sergici olarak katılıyoruz. Bu gibi katılımlarda Tünel Açma Makinesi ürünlerinde tek Türk kuruluşu olduğumuz gibi, Almanya, Amerika, Fransa, Çin, Avustralya gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye’nin de bulunması ilgi yaratıyor.

- Türkiye’ye büyük bir değer kazandırdınız. Bu anlamda başka projelerini var mı? Biraz bahsedebilir misiniz?

Ürettiğimiz ilk Türk Tünel Açma Makinesi E-BERK E-3301 tek kalkanlı bir makineydi. Şimdi TÜBİTAK desteği ile Yer Basıncını Dengeleyen Tünel Açma Makinesi üretiyoruz. Bunun yanı sıra, tünel içinde çalışan çok amaçlı taşıtlar ile Boru İtme Makinesi üretimi konusunda da çalışmalarımız var.

AR-GE çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten E-BERK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, amaçlarının Tünel Açma Makinesi’nde dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu söyledi.