Son Dakika Haberleri E-gazete 21Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Milyonlarca yıllık fosiller sergilendi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Ankara İl Müdürlüğüne bağlı yurtta, milyonlarca yıllık fosillerin yer aldığı 'Geçmişin İzleri' sergisi açıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tabiat ve Kültür Varlıklarını Tanıtma Derneği tarafından KYK Ankara İl Müdürlüğüne bağlı yurtta açılan sergide, milyonlarca yıllık fosiller yer aldı. 

KYK'dan yapılan açıklamaya göre, Tabiat ve Kültür Varlıklarını Tanıtma Derneği tarafından Tahsin Banguoğlu Yurdu'nda açılan sergide, ABD, Çin, Lübnan, Almanya gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan 43 parça bitki ve hayvan fosili yer aldı. Kurum bünyesinde ilk kez açılan sergide, milyonlarca yıllık deniz lalesi, köpek balığı, ağustos böceği ile çınar tohumu fosilleri de bulunuyor. Ayrıca 600 gözünün her birinde iki lens bulunan trilobit canlısı, burada ilk kez sergilendi.       Yurtlarda kalan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sergide en çok küçük sineklerin fosilleri dikkati çekti.      

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bir anda Beyaz Saray toplantısına girdi

Bir anda Beyaz Saray toplantısına girdi

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

Helikopter kazasındaki enkaza böyle ulaşıldı

Helikopter kazasındaki enkaza böyle ulaşıldı

İstanbul'a 5 yeni metro hattı müjdesi

İstanbul'a 5 yeni metro hattı müjdesi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA