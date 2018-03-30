Minik itfaiyeciler

Minik öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerine yardımcı olan Ankara İtfaiyesi ilk üç ayda toplam 32 bin 402 öğrenciye yangın eğitimi verdi. Yangın anında yapılması gerekenlerle birlikte yangın söndürme ekipmanlarını nasıl kullanacaklarının da anlatıldığı minikler, araç sürüş ve yangın söndürme simülatörlerinde uygulamalı eğitime tabi tutuluyor.