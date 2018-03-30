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Minik itfaiyeciler

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Başkentli öğrencileri merkez istasyonda ağırlayarak, tehlikeli ve acil durumlar konusunda eğitim veriyor.

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Minik öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerine yardımcı olan Ankara İtfaiyesi ilk üç ayda toplam 32 bin 402 öğrenciye yangın eğitimi verdi. Yangın anında yapılması gerekenlerle birlikte yangın söndürme ekipmanlarını nasıl kullanacaklarının da anlatıldığı minikler, araç sürüş ve yangın söndürme simülatörlerinde uygulamalı eğitime tabi tutuluyor. 

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