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Miniklerden çevre duyarlılığına çağrı

Aldındağlı çocuklar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde önemli bir etkinliğe imza attı.

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Hamamönü’nde düzenlenen etkinlikte özel olarak tasarlanan temizlik tişörtlerini giyen çocuklar, hazırladıkları pankartlarla birlikte yürüyüşü yaptı. Çocuklar, ‘Temiz çevre, temiz Altındağ’ sloganıyla Hamamönü sokaklarını adeta inletti. Hamamönü esnafının kapısını çalan Altındağlı çocuklar, temizlik broşürleriyle işletmecileri bilgilendirdi. Kurulan stantlarda çocuklar, geri dönüşümü öğrendi. Stantlarda camların geri dönüşüme kazandırılabileceğini anlatmak için soda şişelerinden cam üfleme sanatının en güzel örnekleri gösterildi. Dünya Çevre Günü’ne dikkati çekmek için kendilerine hediye edilen çantaları da boyayan çocukları Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de yalnız bırakmadı. Tiryaki, “Ağaç yaşken eğilir. Çocuklara bu yaşlarda çevre bilincini aşılamak önemli bir görevdir. Görüyorum ki çocuklar, büyüklerinden daha duyarlı” dedi.
 

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