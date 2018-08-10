MKE Ankaragücü’ne kombine bilet desteği

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) ile bağlı odaların başkan, başkan vekili ve yöneticileri ile Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, MKE Ankaragücü Kulübü’ne destek olmak için 19 Mayıs Stadı’ndaki gişelerde Passolig ve sezonluk kombine kart aldı. Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner, MKE Ankaragücü’nü hak ettiği Süper Lig’e taşıdıklarını ve bu sezon da imkanları doğrultusunda bir takım kurduklarını belirterek, “Takımda 3-4 eksik oyuncu var. Eksik bölgelere oyuncu alabilirsek bana göre ligi üst sıralarda bitirebiliriz. Yarışmacı bir takım oluşturmak istiyoruz. Biliyorsunuz diğer kulüplerin ve 3 İstanbul takımının Passolig ve kombine sayıları yüksek. Bir sistem oturtmuşlar. Şu an itibari ile Galatasaray 85 milyon TL kombine geliri elde etmiş. Bizim bu rakamları yakalamamız zor ama 10’da birini yapsak bizim için yine çok iyi bir gelir olur” ifadelerini kullandı.

TARAFTAR İTİCİ GÜCÜMÜZ

Maliyeti düşük ama iyi bir takım kurma hedefinde olduklarının altını çizen Yiğiner, “Aldığımız futbolcuların tamamı bonservissiz. Teknik ekibimizle titiz bir çalışma sürdürüyoruz. Bu maddi imkânsızlıklarda iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Burada tabii bizim için taraftarımızın desteği çok önemli. Taraftarlarımız bizim her zaman itici gücümüz olmuştur. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Elde edilen şampiyonluk başarılarını hep birlikte elde ettik” ifadelerini kullandı.

İMKANSIZI BAŞARAN TAKIM

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ise Ankaragücü’nün köklü bir kulüp olduğunu anlatarak, “Uzun yıllar çekilen cefaların bitişi ile birlikte layık olunan lige başlamanın arifesindeyiz. Ankara halkı da bundan önce olduğu gibi bu süreçte de küllerinden yeniden doğan Ankaragücü’ne sahip çıkmaya devam edecektir. Mehmet Yiğiner başkanımızın önderliğinde imkansız denilen başarıldı. Biz de Ankara’mıza hizmet adına burada Ankaragücü kombinesi almak için bulunduk. Umarım güzel ve başarılı bir lig serüveni olur” diye konuştu.