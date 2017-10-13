Mobil cihazlar çok iyi asistan oldu
Ekim 2016 verilerine göre tüm dünyada internet kullanımı yüzde 60’ı mobil cihazları kapsarken, bu oran Ekim 2017 yılı itibariyle, yüzde 86’lara çıktı.
FSB Teknoloji. A.Ş Başkanı Fatih Özsarı, mobil cihazların sadece sosyal hayatımızda iletişim acı olarak kullanılmadığını, ticari hayatta da önemli yer teşkil ettiğini ifade ederek, “İnternette gezinme oranı, 2014 yılına kadar yüzde 50 oranında masa üstü ve diz üstü bilgisayarlardan yapılırken, günümüzde internete girişler yüzde 86 oranında mobil cihazlardan yapılıyor” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.