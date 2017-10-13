Mobil cihazlar çok iyi asistan oldu

FSB Teknoloji. A.Ş Başkanı Fatih Özsarı, mobil cihazların sadece sosyal hayatımızda iletişim acı olarak kullanılmadığını, ticari hayatta da önemli yer teşkil ettiğini ifade ederek, “İnternette gezinme oranı, 2014 yılına kadar yüzde 50 oranında masa üstü ve diz üstü bilgisayarlardan yapılırken, günümüzde internete girişler yüzde 86 oranında mobil cihazlardan yapılıyor” dedi.