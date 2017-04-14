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Mobilya sektörü toparlanma sürecine girdi

Başbakan Binali Yıldırım'ın mobilya ve beyaz eşyada uygulanan yüzde 8'lik KDV indirimi süresinin Eylül sonuna kadar uzatılma müjdesi mobilyacıları sevindirdi.

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SİTELERGİAD Başkanı Hayri Bulut,”KDV indirimi ile canlanan sektörümüz, toparlanma sürecine girdi. Bu destekler devam ederse Siteler ayağa kalkar” dedi.

Hükümetin mobilya ve beyaz eşyada uygulanan yüzde 8'lik KDV indirimi süresinin Eylül sonuna kadar uzatılma kararı Mobilya sektöründe sevinçle karşılandı. SitelerGİAD Başkanı Hayri Bulut, “Sektörümüz için çok müjdeli bir gelişme. Hükümetimizin ve Başbakanımız Binali Yıldırım’ın sektörümüze gösterdiği ilgiye teşekkür ederiz. 30 Nisan'da sonuçlanacak olan sürecin 30 Eylül'e uzaması piyasada canlılığı devam ettirecektir” dedi.

SİTELER AYAĞA KALKACAK

KDV indiriminin faydasının önümüzdeki aylarda kendisini daha etkin bir şekilde göstereceğini vurgulayan Bulut, “KDV indirimi ile canlanan sektörümüz, toparlanma sürecine girdi. Bu destekler devam ederse Siteler ayağa kalkar. Diğer Mobilya üreticisi bölgeler ayağa kalkar. KDV’nin bundan sonraki dönemde de yüzde 8’de kalmasını istiyoruz. Temennimiz indirim uygulamasının sabitlenmesi” dedi.

 

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