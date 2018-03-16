Mobilyada dünya markası olacağız

Oda Başkanı Hüseyin Taklacı, “Türkiye fuar ve uluslararası fuarcılık alanında büyük bir yol kat etti. Bizlerde esnafımızı bu fuarlar ile tanıştırmaya, yenilikleri ve trendleri takip etmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mesleğimizi daha üst seviyelere çıkarmak için nerede ne yapılıyor ve nerede ne ihtiyaç var bilmemiz gerekiyor. Fuarlar bize yeni ürünleri görmemizi sağladığı gibi, aslında mobilyacının boyacının ufkunu açıyor ve ilham kaynağı oluyor” dedi. Taklacı, “Bizler esnafımızı her daim fuarlarla tanıştırmaya, fuar kültürünü aşılamaya devam edeceğiz. Siteler mobilyası dünya markası olarak mobilya alanında dünya da yer edinen marka haline gelecektir” diye konuştu.

Site mobilyacı esnafı fuar gezisinde, meslekleri ile ilgili ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.