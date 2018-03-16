Moğolistan First Lady’si Jambal’ın Başkent turu

Moğolistan Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold’un eşi Tuyatsetseg Jambal, Ankara’da resmi temaslarda bulunan eşini yalnız bırakmadı.

Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan’ın eşi Oyun Mijiddorj eşliğinde Ankara’yı gezen Tuyatsetseg Jambal, Ankara’nın alışveriş merkezlerini de gezdi. Tuyatsetseg Jambal, Moğolistan’ın milli markası olan ve Armada Alışveriş Merkezi’nde bulunan Gobi Kaşmir mağazasını da ziyaret etti.

Tuyatsetseg Jambal, “Tamamen Moğolistan markası olan Gobi Kaşmir’in, Moğolistan’da üretilip dünyaya yayılmasından çok memnunuz. Marka dünyada büyük ilgi görüyor” dedi. Gobi Türkiye Distribütörü olan Mustafa Gür ise, “Ankaralılar Gobi Kaşmir’i çok sevdi. Büyük ilgi görüyoruz. İstanbul’dan gelen talepler doğrultusunda, Gobi Kaşmir mağazasını İstanbul Nişantaşı’nda da açacağız” diye konuştu.

Ankara’nın alışveriş merkezlerini gezen First Lady, Moğolistan’ın milli markası olan Gobi Kaşmir’in Armada’da bulunan mağazasını ziyaret edip bilgi aldı.