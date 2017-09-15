Mozambik Heyetinden, başkan Gökçek’e ziyaret…

Ziyaretin ardından Başkan Gökçek, konuklarına, kendi kullandığı araçla ANKAPARK’ı gezdirdi ve konuklarıyla birlikte oyuncaklara bindi. Konuk Başkan Simango ve beraberindeki heyetle, Başkanlık makamında bir araya gelen Başkan Gökçek, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “İnşallah bundan sonra da daha üst seviyelerde bu tür ziyaretler gerçekleşir” temennisinde bulundu Ankara’yı çok beğendiklerini belirten konuk başkan Simango da “Ankara çok temiz ve çok yeşil bir kent. Az önce Ulus Tarihi Kent Merkezi’ni ziyaret ettik. Bizim tarih kitaplarımızda okuduğumuz Türkiye’yi yakından görme şansını elde etmek bizim için büyük bir mutluluk” dedi. Konuk Başkan, “Ankara’daki sizin liderliğinizde yapılan hizmetleri gördük. Bunlar için de tebrik etmek istiyoruz. Sizden öğreneceğimiz çok şey var. Bu tecrübeleri kesinlikle öğrenmemiz lazım. Çok büyük bir başarı. Biz de sizin bu başarınıza ulaşmak istiyoruz” diye konuştu. Ziyaretin ardından Başkan Gökçek, konuk heyeti, kendi kullandığı araçla ANKAPARK’a götürdü. Konuklarını ANKAPARK’ta bulunan oyuncaklara bindiren Gökçek, dev Temapark’ta süren çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.