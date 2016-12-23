Mucitler müşteri peşinde

Ankara’nın teknoloji, yenilik ve girişimcilik altyapısına da değinen Bakan Elvan, “2004 yılının Ankara ilinin gayrisafi yurt içi hasılası 56 milyar Türk lirası. 2014 yılında bu rakam 187 milyar liraya yükselmiştir. Ankara yüksek teknoloji endüstrisinde Türkiye’nin en önde gelen bölgelerinden biridir. Türkiye’de uygulanan bilgi ve iletişim teknoloji projelerinin yüzde 50’den fazlası Ankara’da gerçekleştirilmektedir. Ankara, nitelikli beşeri sermaye ve güçlü bir teknolojik altyapıya sahiptir. 200 binden fazla öğrencisi bulunan 16 üniversite mevcuttur Ankara’da. 18 AR-GE merkezi ve çok sayıda araştırma merkezi, Türkiye’de faal durumda olan 59 teknoloji geliştirme bölgesinden 8’i yine Ankara’da; ulusal nanoteknoloji araştırma merkezi, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü gibi önemli nanoteknoloji ve biyoteknoloji araştırma merkezleri yine Ankara’da bulunmaktadır. Bölgesel rekabet edebilirlik endeksinde Ankara ise genel sıralamada İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır” diye konuştu.