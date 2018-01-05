Müzede uzay çağı başlıyor

Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde Uzay Keşfi Zamanı

Yenimahalle Belediyesi tarafından hayata geçirilen Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde çocuklar şimdide uzayı keşfedecek. Ankara’nın ilk çocuk müzesi olan müzede, yapımı tamamlanan planetaryum ile şehrin tüm ilçelerinden çocuklar uzay bilimleri hakkında eğitim alacak.

Açıldığı günden bu yana Ankaralı çocukların değişmez adreslerinden birisi olan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde çocuklar için yapılan aktiviteler ve eğitim programları çocukların beğenisini kazanıyor. Çocukların dokunarak, deneyimleyerek, yaşayarak eğitim aldığı müzede şimdide gök bilimleri ve uzay hakkında eğitimler verilecek. Müze içinde yapımı tamamlanan planetaryum çocukların hizmetine sunulacak. Planetaryum alanına gelen çocuklar ilk olarak uzay bilimleri hakkında uzman eğitmenler tarafından eğitimden geçirilecekler. Gruplar halinde gelen çocuklar daha sonra özel tasarım filmlerle 360 derece görselleri inceleyip uzay hakkında bilgi sahibi olacak.

ÖZEL FİLMLER GÖSTERİLECEK

Planetaryumda özel bir yansıtıcı yardımıyla güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsü izlenebilecek. Uzay meraklısı öğrencilerin uğrak mekanı olacak olan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi Uzay Merkezi, simülasyonlar sayesinde ziyaretçilerini uzay yolculuğuna çıkaracak. Uzay hakkında merak ettikleri her şeyi öğrenecek olan öğrenciler, aynı zamanda 3 boyutlu 360 derecelik görüntüyle keşfe çıkacak. Müzede uzay yolculuğuna çıkmak isteyen ziyaretçilerin randevu almaları yeterli olacak.

KAPILARINI AÇIYOR

Yapımı tamamlanan ve ocak ayı itibariyle ziyaretçilerine kapılarını açacak olan Uzay Merkezi’nde son çalışmalar yapılıyor. Planetaryum hakkında açıklama yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Müze içinde belediyemiz imkânlarıyla yapılan Planetaryum ile çocuklarımız uzay bilimleri hakkında eğitimler alacak. Uzman personel eşliğinde 3 boyutlu görsellerle farklı bir deneyim yaşayacak öğrenciler, aynı zamanda aldıkları eğitimle de Gök Bilimleri hakkında bilgi sahibi olacak” dedi.