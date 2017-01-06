Nata Vega’da yıl sonu indirim festivali

Kampanya kapsamında nata Vega Outlet bünyesinde bulunan firmalar Yıl Sonu indirim Festivalinde bir araya geldiler. Ayakkabıdan çantaya, tekstilden kozmetiğe kadar farklı bir çok markayı içinde bulunduran Yılsonu indirim festivaline gelen ziyaretçiler kaliteli ürünleri daha ucuza almanın mutluluğunu yaşadılar. Yıl Sonu indirim festivali alışveriş sevenler için zemin katta 8 Ocak tarihine kadar devam edecek.