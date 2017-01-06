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Nata Vega’da yıl sonu indirim festivali

TürkiYe’ninen büyük ‘Alışveriş Vadisi’nde yüzlerce ulusal ve uluslararası marka ile hizmet veren nata Vega Outlet, fiyat avantajını şık ve ferah mimari yapısı içinde akıllı alışveriş vurgusu ile ziyaretçilerine sunarken yaptığı kampanyalar ile adından sıkça söz ettiriyor.

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Kampanya kapsamında nata Vega Outlet bünyesinde bulunan firmalar Yıl Sonu indirim Festivalinde bir araya geldiler. Ayakkabıdan çantaya, tekstilden kozmetiğe kadar farklı bir çok markayı içinde bulunduran Yılsonu indirim festivaline gelen ziyaretçiler kaliteli ürünleri daha ucuza almanın mutluluğunu yaşadılar. Yıl Sonu indirim festivali alışveriş sevenler için zemin katta 8 Ocak tarihine kadar devam edecek.

 

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