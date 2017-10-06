Necati Şaşmaz ‘Kurtlar Vadisi Vatan’ için Antares’teydi

Antares Cinemaximum Sineması’nda başkentli sinemaseverlerle buluşan ‘Kurtlar Vadisi Vatan’ oyuncuları, fuayeyi dolduran kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı. Necati Şaşmaz ve Erhan Ufak sinemaya akın eden ve salonları dolduran sevenlerine her salonda ayrı ayrı teşekkür etti. Konuşması sırasında konuklardan yükselen ‘Herşey Vatan İçin’ sesleri duygusal anların da yaşanmasına neden oldu.

SEYİRCİYİ BAYRAKLASELAMLADI

Antares Alışveriş Merkezi’ndeki gösterimde milletvekilleri, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, üst düzey bürokratlar, Antares İcra Kurulu Üyeleri Mustafa Çayırpınar ve Ramazan Kahraman ve AVM yöneticileri ile yüzlerce konuk filmi oyuncularla birlikte izledi. Filmin sonunda tekrar bir teşekkür konuşması yapan Necati Şaşmaz ve Erhan Ufak, kendilerine hediye edilen Türk Bayrağı’nı alarak izleyicilerin coşkulu alkışlarıyla salondan ayrıldı.

Darbe girişiminin yaşandığı gece sınırdaki hareketlilik ve darbenin perde arkasının ele alındığı serinin 5. filmi, vizyona girdiği günden itibaren aksiyon sevenleri tarafından yoğun ilgi görüyor. Antares’in yeni sürprizler, farklı etkinlikler ve özel markalarla Ankara’nın parlayan yıldızı olmaya devam edecek.