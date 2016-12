Nesibe Aydın dünya endeksinde

JEF, dünya çapında en nitelikli dergilerin ve yayınların kabul edildiği Thomson Reuters “web of science” veri tabanında indekslenmek üzere kabul edildi. GURUR VERİCİ Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’ndan yapılan açıklamada, “Journal of Education and Future adlı derginin ‘web of science’ tarafından sunulan ‘Emerging Sources Citation Index’te yer alması Nesibe Aydın Eğitim Kurumları için çok büyük bir onur ve gurur kaynağıdır. JEF’in, dünya genelinde saygın dergilerin bulunduğu yayınlar arasında yer alması, uluslararası tanınırlık ve bilinirliğine de katkı sağlayacaktır” denildi.