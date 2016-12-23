Next Level’dan açık alanda buz pisti
Yeni yıla günler kala Ankara’da bir ilk olan, açık havada gerçek buz pateni pisti Next Level Alışveriş Merkezinde açılıyor.
Buz pisti, çocukların kış eğlencesini doyasıya yaşayabilmeleri için yılbaşı ve sömestr dönemlerini kapsayacak olan 24 Aralık - 2 Şubat tarihleri arasında kurulacak. Next Level buz pisti, 5 yaş ve üzeri tüm çocukların buz pateni deneyimini doyasıya yaşamaları için her gün 12:00 – 20:00 saatleri arasında uzman kadrosu ve profesyonel antrenörleri ile hizmet verecek. Son teknoloji donanımlar ile kurulacak olan buz pistinde, rengarenk ışık şovları, müzik ve sürpriz buz dansı gösterileri de yer alacak.
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