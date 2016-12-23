Next Level’dan açık alanda buz pisti

Buz pisti, çocukların kış eğlencesini doyasıya yaşayabilmeleri için yılbaşı ve sömestr dönemlerini kapsayacak olan 24 Aralık - 2 Şubat tarihleri arasında kurulacak. Next Level buz pisti, 5 yaş ve üzeri tüm çocukların buz pateni deneyimini doyasıya yaşamaları için her gün 12:00 – 20:00 saatleri arasında uzman kadrosu ve profesyonel antrenörleri ile hizmet verecek. Son teknoloji donanımlar ile kurulacak olan buz pistinde, rengarenk ışık şovları, müzik ve sürpriz buz dansı gösterileri de yer alacak.