Nezaket elçilerinden polise ziyaret

Pursaklar Belediyesi bünyesinde eğitim veren Nezaket Okulu öğrencileri Pursaklar Polis Merkez Amirliğini ziyaret ederek son günlerde polise yönelik terör saldırılarını kınayıp “Polisimizin yanındayız” mesajı verdi. Nezaket Okulu öğrencilerinin takdir gören ziyaretine Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de eşlik etti.

Öğrencilere küçük yaşta vatan, millet, bayrak sevgisi aşıladıklarını belirten Başkan Çetin “Terör eylemlerini bir kez daha kınıyoruz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Minik yavrularımızla birlikte kahraman polislerimize moral ziyaretinde bulunduk. Her zaman güvenlik güçlerimizin yanındayız. Hainler asla başaramayacaklar” dedi. Nezaket Okulu öğrencileri ise hazırladıkları “Polisimizin Yanındayız” pankartları ve şapkalarıyla mesaj verdi. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve Nezaket Okulu öğrencilerinin ziyaretlerinin kendilerine morla verdiğini belirten polisler toplu hatıra fotoğrafı çektirerek minik ziyaretçilerine teşekkür etti.