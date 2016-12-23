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Nezaketlilere sağlık taraması

Pursaklar Belediyesi, eğitimden kültüre, sağlıktan spora her alanda hizmet vererek toplumun tüm kesimlerine hitap ediyor.

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Bu kapsamda yapılan çalışmalar arasında Nezaket Okulunda eğitim gören 3 ila 5 yaş arasındaki çocuklara kurum doktoru Bülent Kaymaz tarafından genel sağlık taraması yapıldı.

Ağız ve diş sağlığı, göz taraması ve genel sağlık kontrolleri gibi dönem dönem yapılan kontrollerde aileler çocukların sağlık durumu hakkında bilgilendiriliyor. Pursaklar Belediyesi Kurum Doktoru Bülent Kaymaz, Nezaket Okulunda yaptığı genel sağlık taramasında öğrencilerin sağlık durumunu ve yapılması gerekenler hakkında hem eğitmenleri hem de velileri bilgilendirdi.

SAĞLIKLI YAŞAM ÖĞRETİLİYOR

Sağlıklı yaşam konusunda çocukları bilgilendiren Dr. Bülent Kaymaz “Çocuklarımıza beslenme alışkanlıkları, soğuktan korunma yöntemleri ve sağlıklı yaşamın önemini anlattık. Yaptığımız muayenelerde öğrencilerimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu gördük. Hepsine sağlıklı eğitim dönemi diliyorum” diye konuştu.

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