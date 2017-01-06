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Noterler hafta sonu da çalışsın

Galericiler, 2. el araç alım satımlarında devir işlemlerinin yapılabildiği tek kurum olan noterlerin, Cumartesi ve Pazar günleri de hizmet vermesini istiyor.

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Avrupa'nın en büyük otomotiv yaşam ve alışveriş merkezi Otonomi’nin, 2. el araç alım satımlarında resmi devir işlemlerinin yapılabildiği tek kurum olan noterlerin, piyasada iş hacminin en yoğun olduğu Cumartesi, Pazar günleri de hizmet vermesi yönünde başlattığı girişime, sektörden güçlü destek geldi. Hafta sonları ikinci el pazarlar, galeriler ve alışveriş merkezlerini dolaşan ya da internet üzerinden aradığı aracı bulup pazarlığını yaparak fiyatta anlaşan alıcı ve satıcıların, resmi işlemler için hafta içini beklemesi gerekiyor. Çünkü devir işlemlerinin yapıldığı noterler, sadece hafta içi 5 iş günü hizmet veriyor. Bu durum, araç devir işlemlerini yapmak için işyerinden izin almada sıkıntı yaşayan vatandaşlar için caydırıcı bir rol oynuyor. Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, kendi bünyelerinde faaliyet gösteren ve diğer ikinci el satış noktalarına hizmet veren noterlerin, hafta sonu da açık olmasının hem sektör hem ülke ekonomisi için hayati önem taşıdığını belirtti. Noterlerin Cumartesi ve Pazar günleri de açık olması için başlattıkları girişim kapsamında Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği ile görüşmeler yaptıklarını bildiren Erkoç, “Sayın Bakanımızdan da bu konuda söz aldık. Noterin Cumartesi, Pazar günleri de açık olmasını istiyoruz” diye konuştu. 

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