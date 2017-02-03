Numune’ye onur ödülü

Dubai’de bir otelde gerçekleştirilen ödül töreninde, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tanju Tütüncü, hastaneyi bir sunumla tanıttı. Prof. Dr. Nurullah Zengin, Avrupa Tıp Derneği (EMA) ve Sokrates Komitesi üyelerinin tavsiyeleriyle “Rose Of Paracelsus Onur Ödülü”ne aday gösterilen ve ödüle layık görülen Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi adına onur ödülünü, “En İyi Tıbbi Uygulama Özel Oturumu”nda, EMA Başkanı Dr. Vincenzo Cotigliola’nın elinden aldı. Hastaneye ayrıca “En İyi Tıbbi Uygulamalar Sertifikası” da verildi. Hastane Yöneticisi Prof. Dr. Zengin, dünyanın en önemli ve kapsamlı sağlık fuarlarından biri olarak kabul edilen Arap Sağlık Fuarı kapsamında ödüle layık görülmelerinin gurur verici olduğunu söyledi.

SAĞLIKTA MÜKEMMELLİK

Asırlık bir tecrübeye sahip olan hastanelerinin son teknolojik donanım ve tecrübeli personeli ile eğitim, araştırma ve hizmet sorumluluklarını bütüncül multidisipliner yaklaşımla yerine getirdiğini anlatan Zengin, şunları kaydetti: “Sağlık hizmeti sunmaya ve tüm kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya devam eden hastanemizin bu çabaları diğer ülkeler tarafından da takip edilmektedir.”