Odalarda kadınlar daha aktif rol almalı

Belli, ticaret, sanayi ve meslek odalarında kadınların daha aktif rol almasını istediklerini belirten Benli, “İş dünyasında kadın sayısı giderek artıyor. Buna rağmen yönetimlerde kadınlar yeterince yer almıyor. Kadınların, siyaset, iş dünyası, dernek ve birliklerin yönetiminde daha çok rol oynaması gerekir” dedi.

BİR ELİN PARMAKLARI KADAR

Benli, “TOBB bünyesindeki örgütlenmelerde, yönetimdeki kadın oranı bir elin parmaklarını geçmiyor maalesef. Oysa kadınların da bulunduğu yönetimlerinde sinerji ve etkileşimin güçlendiği, tüm bunların daha yaratıcı bulgular ile iş çıktılarının kalitesini artırdığı, çeşitli araştırma raporlarının sonuçlarıdır. Günümüzün öncü şirketleri sadece erkeklerden veya tek bir milletten, kültürden oluşan çalışanlarla global bir oyuncu olamayacaklarının bilincine çoktan vardılar. Kadınların toplumun ve çalışma hayatının her aşamasında daha çok yer alması, daha adil ve istikrarlı bir kalkınma ve daha güçlü bir ekonomi anlamına geliyor. ANGİKAD olarak, kadınların güçlenmesini sağlayan girişimleri ve taahhütleri, uzun yıllardır yüksek sesle ve aktif olarak destekliyoruz” diye konuştu.