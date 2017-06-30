ODTÜ TEKNOKENT’ten dünyaya teknoloji ihracı

ODTÜ TEKNOKENT’in ABD’deki hızlandırma merkezi T-Jump’ta eğitim ve danışmanlık alan girişimciler, melek yatırımcılarla görüşme ve uluslararası alanda faaliyet gösterme fırsatı elde ediyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirlediği Performans Endeksi’ne göre 5 yıldır Türkiye’nin lider teknoloji geliştirme bölgesi olarak gösterilen ODTÜ TEKNOKENT, bu başarısını bünyesinde bulunan girişimci firmaların başarılarıyla da kanıtlıyor. Birçoğu ODTÜ TEKNOKENT’in hızlandırma programlarından doğan ve ticarileşen girişimci firmalar, ODTÜ TEKNOKENT’in ABD – San Francisco’daki Silikon Vadisi’nde bulunan T-Jump Hızlandırma Merkezi’nde eğitim görme ve yabancı yatırımcılarla buluşma fırsatı yakalıyor. Yurt dışı deneyimi edinen, uluslararası alanda faaliyet gösteren ve yabancı şirketlerle de çalışmaya başlayan girişimciler, ODTÜ TEKNOKENT’te teknolojiyi geliştiriyor, geliştirdiği teknolojiyi dünyaya satıyor.

Siber güvenlik şirketi de var, akıllı çöp sistemi sunan da… 330’dan fazla şirketin faaliyet gösterdiği ODTÜ TEKNOKENT, savunma sanayisinden telekomünikasyona kadar birçok farklı sektördeki şirketi bünyesinde barındırıyor. Birçok teknoloji temelli şirketin yine ODTÜ TEKNOKENT’in hızlandırma programları sayesinde ticarileştiğini belirten ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Mustafa İ. Kızıltaş, “ODTÜ TEKNOKENT olarak birçok genç girişimcinin iş fikrinin ticarileşmesini ve hayata geçmesini sağladık. Bu yıl 13.’sünü düzenleyeceğimiz ‘Yeni Fikirler Yeni İşler’ hızlandırma programı ile 200’den fazla iş fikrinin ticarileşmesini ve 1000 yeni istihdamın yaratılmasını sağladık. Hızlandırma programlarımızın yanı sıra, kuluçka programlarımızla birçok yeni kurulmuş şirkete de mentorlük anlamında destek sağlıyoruz, iş hayatlarının geleceği için doğru yönlendirmelerde bulunuyoruz. ABD’de bulunan hızlandırma merkezimiz T- Jump ile de girişimcileri yabancı yatırımcılarla buluşturuyor ya da uluslararası pazarlara açılmalarına destek oluyoruz” dedi.