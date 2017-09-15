ODTÜ’ye 15 bin ağaç dikeceğim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile yapılan protokolle üniversite arazisinin yanından geçmesine karar verilen bulvarın yapımı için nakledilen ve kesilen ağaçların yerine, anlaşmada 2 katı kadar öngörülmesine rağmen 4 katı ağaç dikeceklerini açıkladı.

ODTÜ arazi yanından geçecek ve İncek Bulvarı’na bağlanacak olan Konya Yolu’na alternatif yeni bulvarın yol açım çalışmalarını 9 saat gibi rekor bir sürede tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, yol için 4 bine yakın ağacı özel makinelerle naklettiğini; ömrünü tamamlamış, cılız ve az yapraklı olanların da kesildiğini anlatan Başkan Gökçek, “ODTÜ Rektörlüğü ile 2 katı ağacın yeniden dikilmesini anlaşmıştık. Ama biz orada nakledilen ve kesilen ağaçların 4 katını, ODTÜ’nün gösterdiği yerlere dikeceğiz” dedi.

ODTÜ’NÜN İSTEKLERİKABUL EDİLDİ

ODTÜ arazisinden geçirilen yola ilişkin yapılan protesto gösterileri konusunda Başkan Gökçek, “Bu protestolar tamamen ideolojik. Biz ODTÜ ile anlaştık. Yönetim, gerekli araştırmaları kendi arasında yaptı. Sayın Rektör, bizim taleplerimizin bir kısmını kabul etmedi ve değiştirilmesini istedi. Örneğin ‘Bizden aldığınız arazi kadar bize arazi vereceksiniz’ dedi. Biz de aldığımız kadar araziyi ODTÜ’ye veriyoruz. Dolayısıyla ODTÜ’nün bir arazi kaybı söz konusu değil” değerlendirmesini yaptı.

Başkan Gökçek, yapımı hızla devam eden bulvar çalışmaları sırasında “yeşilin katledildiği” iddialarıyla ilgili olarak, “Öyle bir şey yok. Buradaki ağaçlar arasında kullanılabilecek olan ağaçları, sökme makineleriyle aldık ve başka yerlere naklettik. Bazı çalı grupları ve ağaçlar var ki; bunlar ömrünü doldurmuş, cılız ve yaprakları az olan ağaçlar. Bu tip ağaçları da kesmek zorunda kaldık. Toplam olarak nakledilen ağaçların toplam sayısı, takribi 4 bin civarında. Ama ben 8 bin değil, 15-16 bin tane ağaç dikeceğim ODTÜ’ye. Ayrıca ODTÜ’nün başka ihtiyaçları varsa onları da karşılayacağız” dedi.

ODTÜ arazisi içinde doğu-batı istikametinde yapılacak tünel yolla ilgili olarak da ODTÜ Rektörü Prof. Mustafa Verşan Kök’ün isteği üzerine tünel yol kararı alındığını bildiren Gökçek, buradaki arazinin, bazı yerlerde ağaçlar bulunan bir bölge olduğunu belirterek, «Buraya da kat be kat fazlasını dikeceğiz. Ayrıca orman olan bir araziyi de onlara vereceğiz. Hem de ODTÜ’nün bitişiğinde olan bir arazi. Dolayısıyla bir sorun yok” açıklamasını yaptı.