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Ofislerde devir değişti

Yeni nesil ofisler sosyal yaşama renk, iş yaşamına verimlilik katıyor. Bunu keşfeden işadamları ofislerini tıpkı evleri gibi iç mimarlara teslim ediyor.

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Ankaralı iç Mimar Pınar Özcan, “Özellikle yeni dönem büyük projelerde iç mimarsız kimse ofisine girmiyor” dedi. Yurt içi ve yurtdışında pek çok önemli projede yaptığı başarılı tasarımlarla adını duyuran Başkentli iç Mimar Pınar Özcan, Ankara’da değişen ofis anlayışını anlattı. Işık Mimarlık Şirketi Kurucusu Pınar Özcan,  şehrin özellikle son yıllarda artan ekonomik gelişmişliğine dikkat çekerek, iş yaşamındaki bu gelişmelere bağlı olarak ofis ağırlıklı projelerin de yaygınlaştığını söyledi. Ankara’nın dört bir yanında inşa edilen modern iş merkezleri, rezidans konut projeleri, gelişmiş alışveriş merkezlerine sürekli yenilerinin eklendiğini ifade eden Özcan, “Gelir düzeyi arttıkça insanların beklentileri de artıyor. Bilhassa iş dünyasının günün büyük bölümünü geçirdikleri işyerlerini tıpkı evleri gibi önemsediklerini görüyoruz” dedi.

KLASİK OFİS DÖNEMİ BİTTİ

Klasik ofis anlayışını terk edildiğini ifade eden Pınar Özcan,  Ankara’daki büyük projelerin ofis tasarımlarının Avrupa’yla yarıştığını da vurguladı. Özcan şöyle devam etti: “Yüksek teknolojiye sahip, geniş sosyal imkanları bünyesinde barındıran, çağa ayak uyduran yeni nesil ofislerin tüm dünyada olduğu gibi Ankara’da da sayısı her gecen gün artmaktadır. eski zamanlardaki kapalı, dar odaların yerine açık ve ferah ofislerin, yeşil alanı olan, çalışanın performansını arttıracak sosyal donatılarla zenginleştirilmiş ofisler tasarlamaktayız. Ofisler kişilerin ve yaptıkları işin başarısının aynasıdır.”

 

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