Öğrenci başkenti: Ankara

Başkent Ankara, köklü üniversiteleriyle, aileleriyle birlikte ya da ailesinden kilometrelerce uzakta eğitim gören on binlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Memur kenti olarak bilinen Ankara, artık öğrenci kenti olarak anılıyor. Türkiye’nin değişik bölgelerinden Başkent’e gelen öğrencileri AŞTİ’de karşılayarak bilgilendiren Büyükşehir Belediyesi, öğrenim dönemi boyunca öğrencilerin yanında olurken, kültürel ve sosyal açıdan da yalnız bırakmıyor.

Ankara’nın 12 farklı noktasında hizmet veren Gençlik Merkezleri, 32 bin 527’si üniversite öğrencisi olmak üzere 1 milyon 91 bin151 genci kültürel ve sosyal etkinliklerin yanı sıra çeşitli alanlardaki eğitimlerde buluşturuyor. Gençlik Merkezleri sayesinde keyifli molalar veren öğrenciler; dinlenme, eğlenme gibi birçok alanda kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

ENGELLERİ KALDIRAN MERKEZ

Modern teknolojiyle donatılan Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi, bilgiye, özgürlüğe ve erişebilirliğe imkan sağlıyor. Görme engelli üniversite öğrencileri üye oldukları bu merkezden, ücretsiz olarak haftanın 7 günü faydalanabiliyorlar. Bu güne kadar toplam yaklaşık 64 bin öğrencinin yararlandığı Bilgi Erişim Merkezi ise 2004 yılından beri bilişim teknolojisiyle engelli öğrencileri buluşturuyor. Braille alfabesiyle hazırlanan yazılı kütüphane, sesli araştırma imkanı, Sesli Kütüphane, doküman tarama ve bilgisayara aktarma imkanı buluyor. Sesli CD kaydı olanağı da sunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetiyle de engel tanımıyor.