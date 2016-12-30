Öğrenciler için sergi
Ünlü ressam hikmet Çetinkaya’nın atölye öğrencilerinin resimleri bu kez yardıma muhtaç öğrenciler için sergilendi.
Ankara kolej Lions klübü tarafından düzenlenen sergide elde edilen gelirin tamamı köy Öğretmenleri ile haberleşme ve yardımlaşma Derneği’ne bağışlandı. Dernek Başkan yardımcısı hatice Çetin, “Bir mum daha yakalım bir çocuk daha kazanalım ilkesi ile hareket ettiğimiz bu yolda next Level’ın ev sahipliği yaptığı sergide çocuklarımızın giysi ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacağız” diye konuştu. Sergi sonunda elde edilen gelir ile 179 öğrencinin bot ve kırtasiye ihtiyaçları karşılandı.
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