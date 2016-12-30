Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Öğrenciler için sergi

Ünlü ressam hikmet Çetinkaya’nın atölye öğrencilerinin resimleri bu kez yardıma muhtaç öğrenciler için sergilendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara kolej Lions klübü tarafından düzenlenen sergide elde edilen gelirin tamamı köy Öğretmenleri ile haberleşme ve yardımlaşma Derneği’ne bağışlandı. Dernek Başkan yardımcısı hatice Çetin, “Bir mum daha yakalım bir çocuk daha kazanalım ilkesi ile hareket ettiğimiz bu yolda next Level’ın ev sahipliği yaptığı sergide çocuklarımızın giysi ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacağız” diye konuştu. Sergi sonunda elde edilen gelir ile 179 öğrencinin bot ve kırtasiye ihtiyaçları karşılandı.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım'dan emekliye promosyon müjdesi

Başbakan Yıldırım"dan emekliye promosyon müjdesi

Milli hücumbot FAC-55

Milli hücumbot FAC-55

Ankara'da kar yağışı çocukları sevindirdi

Ankara'da kar yağışı çocukları sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niyazi Acar'ın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niyazi Acar'ın cenazesine katıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA