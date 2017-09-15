Öğrencilere madensuyu önerisi
Öğrencilere süt içme alışkanlığı kazandırmak, bu sayede yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen Okul Sütü Projesi’nin başarıyla uygulanmasının ardından harekete geçen doğal maden suyu üreticileri, çocukların gelişimini desteklemek için okullarda maden suyu dağıtılmasını tavsiye ediyor.
Projeyi tamamen sosyal sorumluluk kapsamında değerlendirdiklerini vurgulayan Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan: ‘’Maden suyu tüketimini ülkemizde de bir kültür haline getirmemiz gerekiyor. Bu konuda Türkiye’nin başta siyasetçiler olmak üzere sivil toplum örgütleri, öğretmenler, doktorlar, yerel yöneticiler ve ailelerinde bize yardımcı olmaları gerek. Çünkü bahsettiğimiz şey insanoğlunun olmazsa olmaz içeceği olan suyun kalsiyum ve mineral bakımından zengin ve zenginliği kadarda faydalı ve doğal bir içecek olması’’ şeklinde konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.