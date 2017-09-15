Öğrencilere madensuyu önerisi

Projeyi tamamen sosyal sorumluluk kapsamında değerlendirdiklerini vurgulayan Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan: ‘’Maden suyu tüketimini ülkemizde de bir kültür haline getirmemiz gerekiyor. Bu konuda Türkiye’nin başta siyasetçiler olmak üzere sivil toplum örgütleri, öğretmenler, doktorlar, yerel yöneticiler ve ailelerinde bize yardımcı olmaları gerek. Çünkü bahsettiğimiz şey insanoğlunun olmazsa olmaz içeceği olan suyun kalsiyum ve mineral bakımından zengin ve zenginliği kadarda faydalı ve doğal bir içecek olması’’ şeklinde konuştu.