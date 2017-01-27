Öğrencilerin Halep duyarlılığı

Güç Koleji İlköğretim Müdürü Yılmaz İnan, öğrenci ve velilerin katkısı ile Halep’te yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmadıklarını söyledi. Bu kapsamda Türk Kızılayı’nın kampanyasına, karınca kararınca katkı sağlamak için harekete geçtiklerini ifade eden İnan, “Öncelikli olarak, battaniye, kışlık giysi ve gıda gibi topladığımız çeşitli yardımları Türk Kızılayı’nın yetkililerine teslim ettik. Kızılay da bu ürünleri en kısa zamanda muhtaçlara, mağdurlara, zorla ülkesini, şehrini terk eden insanlara ulaştırılacak” diye konuştu. Okul öğrencileri de, çocuğun her yerde ‘çocuk’ olduğunu ve Halep’teki durumun kendilerini üzdüğünü belirterek, ‘’Tüm dünya çocukları savaştan uzak, barış içinde mutlu yaşasınlar” dediler. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da Haleplilerin yaşadığı sorunlara karşı duyarlılık gösteren Güç Koleji öğrencilerine ve eğitimcilerine teşekkür ederek, “Türkiye bir bütün olarak 6 yıldır Suriyeli kardeşlerini misafir ediyor. Kültürümüzden aldığımız ensarlık vasfının gereğini yerine getiriyor. Bizi en çok mutlu eden öğrencilerimizin gösterdiği duyarlılık. Zira bu duyarlılık bize; iyilik yeleneğimizin, düşenin elini tutma geleneğimizin gelecek nesillerde de yaşayacağını gösteriyor” diye konuştu.