Okullar açılıyor kurslar hafta sonuna

Profesyonel hocalar eşliğinde verilen eğitimlerin çeşitliliğine dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Yaz kurslarımızda çocuklarımız becerilerini ve bireysel yeteneklerini geliştirirken, sosyal ilişkilerini de güçlendirebilme şansı yakaladı. Bu sosyal ilişkilerinin devam etmesi için yeni eğitim öğretim döneminde kurslarımızı hafta sonuna aldık” dedi. Sportif alanda ise kültürümüzün temel dinamikleriyle harmanlanan Soyakan savunma sanatına dersler pazartesi günleri, hariç hafta içi 19.00-21.00, hafta sonu ise 14.00-16.00 saatleri arasında olmak üzere haftada altı gün işlenmeye devam edecek. Kavurucu yaz sıcaklarında Mamaklıların gözdesi haline gelen Mamak Yüzme Havuzu, kışında su sporları sevenleri gözdesi olmaya devam edecek. Kurulduğu günden bu yana altyapıya yaptığı yatırım ve üst düzey organizasyonu ile tüm basketbol camiasının haklı takdirini kazanan Mamak Belediyesi, Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Başak Gençlik ve Spor Merkezi ve Mamak Spor Salonu’nunda basketbol idman saatleri ise, cumartesi ve pazar günleri belli kategorilerde 09.00-16.00 arası olacak.