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Organik yiyeceğini kendi üreten otel

Türkiye’nin en kaliteli kaplıca suyuna sahip bölgelerinden Haymana’da, kaplıca ve tamamlayıcı sağlık hizmeti veren Doktorun Oteli, şifa arayan hastaların sağlıklı beslenmesi için de özel üretim yapıyor.

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Konuyla ilgili bilgi veren Genel Müdür Ali Cenk Yorulmaz, otelin de içinde bulunduğu arazide ceviz ağaçları ve meyve bahçesi bulunduğunu söyleyerek, “Tarım Bakanlığı’ndan organik tarım sertifikamız var. Arazideki üzüm bağından organik pekmez, kiraz, vişne, gül, kayısı ve elma ağaçlarından elde ettiğimiz organik ürünlerle doğal reçel ve kompostolar yapıyoruz” dedi. Yine arazide bulunan çiftlikte serbest dolaşan mutlu hayvanlar yetiştirdiklerini vurgulayan Yorulmaz, “Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, tavuk, hindi ve ördek gibi kanatlı hayvanlarımızın tamamı organik yetiştiriliyor. Otelimizin restoran menüsünde de yine bu hayvanlardan yapılmış organik yemekler hazırlanıyor. Yaz aylarında ise domates, biber, salatalık, maydanoz, nane ve kekik gibi yeşilliklerin tamamını kendi bahçemizde organik olarak üretiliyor” dedi.

 

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