Osmanlı’nın eşsiz eserleri Ankaralılar’ı bekliyor

1800’lü yıllardan başlayan Osmanlı eserleri günümüze kadar gelmiş ve burada muhafaza ediliyor. Osmanlı devlet armaları, madalyaları, Osmanlı paşalarının kılıçları, hala ilk günkü gibi çalışan Osmanlı saati, konak lambaları, antika mutfak eşyaları, Osmanlı Mızıka-yı Hümâyun (bugünkü adıyla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) armaları, diplomalar… Vatandaşın ilgisizliğinden yakınan Ensar Kılıç, tarihe merak olmadığı için Osmanlı eserlerinin yeterince ilgi görmediğini söyledi. Tarihi objelere sahip çıkılmasını isteyen Kılıç, Osmanlı eserlerini Cumhurbaşkanlığı bünyesinde müzeye vermek istiyor.