OSTİM GİAD’da yeni dönem

Gerçekleşen devir-teslim törenine, İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu (İÇGİAF) Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Semiz, OSTİM GİAD Kurucu Başkanı Hakan Karalar ve Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Birol Akman katıldı. Töreninde konuşan Gökmen, 15 yıldır avukatlık yaptığını ve son 6 yıldır Ostim’de otomotiv ve inşaat sektöründe çalıştıklarını söyledi. Bölgenin sorunlarına hakim olduklarını belirten Gökmen, “Çok heyecanlıyız. Sorunlar üzerine kafa yoracağız. Çok çalışıp, değişik projeler üreteceğiz. Ekip arkadaşlarıma güvenim tamdır” dedi. Avukat Osman Gökmen Başkanlığı’ndaki OSTİM GİAD Yönetim Kurulu’nda, Hüseyin Ergin, Hakan Özdemir, Hakan Ayantaş, Yavuz Canvar, Mehmet Kaya, Cihan Aslan, Deniz Dündar Öztürk, Efendi Tulkar yer aldı.