Otelcilerden Kızılay’a destek

ATİD’in düzenlediği kan bağışı organizasyonuna çok sayıda otel yöneticisi ve çalışanı katılarak kan verdi. Türk Kızılayı yetkililerinin kış mevsiminin olumsuzlukları nedeniyle kan bağışının düştüğünü açıklayarak bağış çağrısında bulunmasına, Başkentli otelcilerden anında karşılık geldi. Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman ile yönetim kurulu üyelerinin organizasyonuyla İçkale Otel’de düzenlenen kan bağışı organizasyonuna, otellerin çalışanları ve yöneticileri akın etti.

Gün boyu süren organizasyona çok sayıda kişi katılarak kan bağışında bulundu. Kampanyaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akman, kan bağışının bir insanlık görevi olduğunu söyledi. Türkiye’nin, birlik ve beraberliğe, dayanışma ve paylaşmaya en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçtiğini ifade eden Başkan Akman, “Bizler de sadece çalışarak üreterek değil, sosyal sorumluluk projelerimizle bunlara katkıda bulunmaya gayret gösteriyoruz. Kan bağışı kampanyamız da bu gayretlerimizden biri. Ülkemizin gözbebeği kuruluşlarından olan Kızılay’ın kan stoklarının yarı yarıya azaldığını öğrenir öğrenmez hemen bu organizasyonu gerçekleştirdik. Şehitlerimiz Halep’teki soydaşlarımız anısına gerçekleştirdiğimiz kan bağışı organizasyonu için yoğun emek harcayan, katkıda bulunan herkese