Otomobildeki tercihimiz beyaz

Şubat 2017 sonu itibarıyla trafikte 11 milyon 438 bin 415 otomobil olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu otomobillerin yüzde 39,1'i LPG’li” dedi.

Ülkemizde benzin fiyatlarının yüksek olması nedeniyle en düşük maliyetli yakıtların ve araçların tercih edildiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “LPG’den sonra, trafikteki otomobillerin yüzde 33,9'u dizel, yüzde 26,6'sı benzin yakıtlı, yüzde 0,4'ü ise yakıt türü bilinmeyen olarak kayıtlıdır” diye konuştu.

YÜZDE 60’LA BEYAZ BİRİNCİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun son verilerine göre şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 20 milyon 159 bin 183'ten 21 milyon 268 bin 879'a yükseldiğini ifade eden Palandöken, “İstatistiklere göre, söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 38 bin 180 otomobilin yüzde 40,1'i 1501-1600, yüzde 29,2'si 1401-1500, yüzde 13,5'i 1300 ve altı, yüzde 13,2'si 1301-1400, yüzde 3,1'i 1601-2000, yüzde 1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar. Otomobillerin yüzde 60,6'sı beyaz, yüzde 15,6'sı gri, yüzde 7,5'i siyah ve yüzde 5,4'ü kırmızı iken yüzde 10,9'u diğer renkleri taşıyor. Son renk tercihinden de anlaşıldığıo gibi eskiden 10 lira fazla olsun kırmızı olsun söylemi de en az tercih edilerek tersine döndü” şeklinde konuştu.