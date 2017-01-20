Otomotivciler sorunlarını Vali Topaca’ya anlattı

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), Başkent Otomobilciler Derneği (BOD) ve Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Ankara Valisi Ercan Topaca’yı ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve sadece Başkente değil, tüm Türkiye’ye sektör açısından önemli bir değer katan Otonomi hakkında bilgi alışverişinde bulunulan ziyarette sektörün sorunları ve geleceği de konuşuldu. Ankara Valisi Ercan Topaca, gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı Başkan Aydın Erkoç’a teşekkür ederek, Otonomi’yi yakından takip ettiklerini ve ortaya çıkan eserin Türkiye için çok değerli bir eser olduğunu söyledi. Otonomi yönetim kurulu başkanı Aydın Erkoç da, Vali Topaca’ya vermiş oldukları destek için teşekkür ederek, “Türkiye genelinde ikinci el otomobil piyasasının merkezi haline gelecek bir eser meydana geldi. Bizler yeni düzenlemelerin hayata geçmesiyle çok daha iyi bir sektör haline gelecek olan otomobil piyasası için elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz” dedi.