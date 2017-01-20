Pala: Otomotivde herkes beklemede

Dövizin normal seviyelere inmesini bekleyen alıcı, artan fiyatlar karşısında alımını ertelerken, yarınını görmekte zorlanan satıcı, fiyatların daha da artacağı kaygısı taşıyor. uzaltaş Şirketler Grubu’na bağlı uZL Filo Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Pala, döviz kurunun devam eden hızlı yükselişi sebebiyle otomotiv sektöründe 2017 yılına zorlu bir başlangıç yaptıklarını ifade ederek, Yılbaşından bu yana yükselen döviz, alıcıyı da satıcıyı da bekleme pozisyona getirdi. Bugün itibariyle talep edilen aracın, teslim sürecine kadar geçen zaman aralığında, kurdan kaynaklı maliyet artışının ne kadar olacağını bile kestirmek şu anda mümkün görünmüyor. Şu an en iddialı otomotiv satıcıları bile son 1015 yılın en kötü günlerini yaşadığımızı ifade ediyor" dedi.