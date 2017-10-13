Otonomi’de birlik ve kaynaşma yemeği
Ankara'daki oto galerilerini bir çatı altında toplayan Avrupa’nın en büyük otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomi’nin yönetici ve üyeleri ile galerici esnafı, “Birlik Beraberlik ve Kaynaşma Yemeği”nde bir araya geldi.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve Başkent Otomobilciler Derneği (BOD) tarafından hayata geçirilen Otonomi üyeleri, sektördeki gelişmeleri değerlendirdiler. Aydın Erkoç, yemekte yaptığı konuşmada, BOD ve MASFED olarak, ikinci el araç ticareti sektörünü kurumsallaştırma ve sektördeki sorunların çözümü yolunda yürüttükleri çalışmalarda kaydettikleri aşamaları ve Otonomi’nin bu açıdan yaptığı önemli katkıları anlattı. Artık her önüne gelenin galericilik yapamayacağını belirten Erkoç, ikinci el araç ticaretine ilişkin yasalaşmasını sağladıkları düzenleme hakkında bilgi verdi. Erkoç, “Bu geçirdiğimiz kanunla mesleğe standart geliyor. Bundan sonra notere gidip satış yapılacağında sertifikası olmayan işlem yapamayacak” diye konuştu.
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