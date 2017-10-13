Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Otonomi’de birlik ve kaynaşma yemeği

Ankara'daki oto galerilerini bir çatı altında toplayan Avrupa’nın en büyük otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomi’nin yönetici ve üyeleri ile galerici esnafı, “Birlik Beraberlik ve Kaynaşma Yemeği”nde bir araya geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve Başkent Otomobilciler Derneği (BOD) tarafından hayata geçirilen Otonomi üyeleri, sektördeki gelişmeleri değerlendirdiler. Aydın Erkoç, yemekte yaptığı konuşmada, BOD ve MASFED olarak, ikinci el araç ticareti sektörünü kurumsallaştırma ve sektördeki sorunların çözümü yolunda yürüttükleri çalışmalarda kaydettikleri aşamaları ve Otonomi’nin bu açıdan yaptığı önemli katkıları anlattı.  Artık her önüne gelenin galericilik yapamayacağını belirten Erkoç, ikinci el araç ticaretine ilişkin yasalaşmasını sağladıkları düzenleme hakkında bilgi verdi. Erkoç, “Bu geçirdiğimiz kanunla mesleğe standart geliyor. Bundan sonra notere gidip satış yapılacağında sertifikası olmayan işlem yapamayacak” diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yunanistan'da sağlık çalışanları grevde

Yunanistan'da sağlık çalışanları grevde

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA