Oyuncaksız çocuk kalmadı

Çankaya Millî Eğitim Müdürlüğü, Çocuk Dostu Şehir Ankara uygulamaları kapsamında ilçe koordinatörleri başkanlığında okul temsilci öğretmen ve öğrencilerle birlikte ‘Oyuncak Kumbarası-Oyuncaksız Çocuk Kalmasın-Oyuncağın Son Kullanım Tarihi Yoktur’ projesi gerçekleştirdi.

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Şube Müdürü Methi Çelik öncülüğünde ve bağlı tüm okullarda gerçekleştirilen projeyle öğrenciler fazla oyuncaklarını diğer çocuk- larla paylaştı. Çocuklara kendileri ve dünya hakkında çok şey öğreten oyuncakların; düş gücünü kullanmayı, dikkat sürelerini artırmayı, sosyal beceriler edinmeyi, eşyalara değer vermeyi, sanatsal becerileri ortaya çıkarmayı, kardeşlik bilinci vererek paylaşmayı ve değerleri öğretmek amacıyla düzenlenen proje büyük ilgi gördü.

150 BİN ÖĞRENCİ KATILDI

Çocuk Dostu Şehir Temsilci öğretmenleri ve veliler ile 150 bin öğrencinin katıldığı projede, çok sayıda oyuncak toplandı. Öğrencilerin kumbaralara bıraktığı oyuncaklar, Altındağ, Haymana, Ayaş, Mamak, Bala, Çamlıdere, Malatya, Ağrı, Kars, Siirt, Şırnak’taki çocuklar ile ülkemizde bulunan Suriyeli ve Iraklı çok sayıda öğrenciye ulaştırıldı.