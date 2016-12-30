Özel halk otobüsüne ‘beleşçi geldi’cezası

EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, özel halk otobüsünde seyahat eden gazi kızına, biletçinin “beleşciler geldi” şeklindeki rencide edici sözünü affetmeyerek cezalandırmasıyla ilgili olarak, “Şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarına kötü davranışta bulunulması, kabul edilemez. Bu tür davranışta bulunanlara, EGO olarak yetkimiz dahilinde her türlü yaptırımı uyguluyoruz, uygularız” dedi. Vatanı için canını siper eden şehitlerin yakınları ile gazi ve gazi yakınlarının, EGO tarafından verilen tüm hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmaları için her türlü gayreti sarf ettiklerini belirten Genel Müdür Gündoğdu, "Özellikle toplu taşıma hizmeti sırasında bu vatandaşlarımızın hiçbir zorlukla karşılaşmamaları için önlem alıyoruz” diye konuştu.

ANINDA BİLDİRİN

EGO’nun bu konudaki hassasiyetinin tüm kamuoyu tarafından bilindiğini kaydeden Gündoğdu, şunları söyledi: "Gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın en ufak şekilde incitilmesinin bile kabul edilmesi, mümkün değildir. Bu vatandaşlarımız, hakları olan ücretsiz toplu taşıma uygulamasından yararlanırken, herhangi bir kötü söz veya davranışla karşılaşırlarsa, anında bize bildirsinler.

2 ARACA DAHA CEZA

EGO olarak denetimimizde olan hiçbir toplu taşıma aracında bu tarz davranışlara izin vermeyiz. Şikayetlerin bize ulaşması halinde, hangi toplu taşıma aracı olursa olsun, gerekli inceleme yapıldıktan sonra yetkimiz dahilinde mutlaka hak ettikleri ceza verilir.” Otobüs Daire Başkanlığı’na bağlı Ceza Komisyonu, dün toplanarak, şikayete konu olan görüntüleri inceleyip, olayın gerçekliğini tespit etti. Komisyon, Etlik-Balgat hattında çalışan 263 No'lu özel halk otobüsüne, 2 gün süreyle parka çekme cezası verirken, otobüsün şoförü ve biletçisinin de işten çıkartılmasına karar verdi. Komisyon, hakkında şikayet olan, 2 toplu taşıma aracına da 1 gün süreyle parka çekme cezası verdi.